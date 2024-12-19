В Венгрии считают, что Зеленский не примет идею о перемирии до инаугурации Трампа

Украинский лидер Владимир Зеленский не примет предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня до инаугурации Дональда Трампа, но после нее ему придется многое изменить. Такое мнение высказал венгерский политический эксперт Дьердь Ногради в разговоре с РИА Новости.

Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.

«Нет, до инаугурации Трампа 20 января предложение не примут. А после 20 января надо понять, что Трамп не равен Байдену, концепция республиканцев совершенно не такая, как у демократов. И Зеленскому после 20 января очень много чего придется изменить», — сказал он, высказав мнение, что до избрания республиканца Киев будет продолжать свою политику.

По словам Ногради, Зеленский не сможет благодарить Трампа за поддержку и требовать «что-то еще», как он делал с другими политиками.

18 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Зеленского дать однозначный ответ на предложение о прекращении огня на период Рождества, которое все еще в силе.

Ранее МИД Украины назвал предложение Венгрии о рождественском перемирии аморальным.