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В России ответили спецпосланнику Трампа на заявление о переговорах с Киевом

Американист Блохин: слова Келлога о готовности Киева к переговорам – неправда

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Carlos Barria/Reuters

Россия уже не первый раз слышит заявления о том, что Киев якобы готов к переговорам с Москвой, однако они ни к чему не приводят. Украинские власти выдвигают неприемлемые условия, заявил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Так он в беседе с RT отреагировал на заявление будущего спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога о том, что Киев согласился начать переговорный процесс.

«Украина готова к переговорам с Россией, но на неприемлемых для России условиях, таких как «возврат» Крыма и новых территорий. Поэтому в реальности вроде бы все готовы, а никто не знает, как этот переговорный процесс закончится и на чьих условиях», — заявил американист.

Он напомнил, что решения в любом случае принимает не Трамп, а план Келлога, который публиковали в СМИ, для России является неприемлемым, так как предполагает заморозку конфликта. По сути, сторонам предлагается взять «тайм-аут лет на 10». В итоге это время уйдет на снабжение Украины оружием, развитие ВПК, интеграцию в НАТО, после чего начнется отложенная война.

Все это говорит о том, что на деле Украина к переговорам с Россией не готова, заключил Блохин.

Напомним, Кит Келлог заявил, что Москва и Киев готовы к началу диалога о мире. Также он утверждает, что у Трампа есть «правильные возможности и способности», чтобы завершить конфликт на Украине в ближайшее время.

Ранее в МИД РФ прокомментировали план Келлога по Украине.

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