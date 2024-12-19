Ле Пен оценила способность Трампа решить конфликт на Украине

Избранному президенту США Дональду Трампу удастся усадить за стол переговоров Россию и Украину. Об этом в беседе с газетой El Pais заявила глава фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен.

До этого Ле Пен заявляла, что страны Запада подталкивают Украину к продолжению конфликта, в котором она не имеет возможности победить.

В свою очередь агентство Reuters писало, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе намерены послать избранному президенту США Дональду Трампу «четкий сигнал» о приверженности к продолжению поддержки Украины.

Ранее Зеленский рассказал о главных темах переговоров с генсеком НАТО.