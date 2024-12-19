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Ле Пен заявила, что Украина не победит

Ле Пен: Запад толкает Украину продолжать конфликт, в котором она не победит

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Кадр из видео/Europe 1/Youtube

Страны Запада подталкивают Украину к продолжению конфликта, в котором она не имеет возможности победить. Об этом в интервью газете El Pais заявила глава фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен.

«Украина не может одержать победу в этом конфликте... Мы подталкиваем ее к продолжению войны», — подчеркнула она.

По словам Ле Пен, единственным способом победы для Украины в конфликте стало бы прямое участие стран Североатлантического альянса, однако такой шаг обернется началом третьей мировой войны.

До этого агентство Bloomberg писало, что на лидеров стран Евросоюза «могут оказать давление», чтобы они отправили своих военных на Украину в рамках «миротворческих сил» после урегулирования конфликта.

В декабре газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники отмечала, что, по мнению Трампа, европейские войска нужно будет разместить на территории Украины для контроля соблюдения режима прекращения огня.

Ранее в России оценили идею Трампа разместить войска ЕС на Украине.

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