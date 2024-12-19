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Евросоюз захотел послать Трампу «четкий сигнал» по Украине

Reuters: лидеры ЕС намерены послать Трампу четкий сигнал о поддержке Украины

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Brian Snyder/Reuters

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе намерены послать избранному президенту США Дональду Трампу «четкий сигнал» о приверженности к продолжению поддержки Украины. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Лидеры Европейского союза намерены послать «четкий сигнал» избранному президенту США Дональду Трампу на саммите в четверг о своей неизменной поддержке Украины», — говорится в сообщении издания.

На саммите лидеров стран ЕС в Брюсселе 19 декабря, сообщает агентство, подтвердят свою «непоколебимую приверженность» поддержке Украины «столько, сколько потребуется».

«Россия не должна одержать верх», — приводит издание выдержку из проекта выводов ЕС по итогам саммита.

В тексте добавляется, что никакая инициатива в отношении Украины не должна предприниматься без участия Киева.

Как пишет Reuters, один из дипломатов ЕС охарактеризовал проект текста как отправку «четкого сигнала США».

До этого американский предприниматель Илон Маск раскритиковал решений властей США о военной помощи Украине. По мнению Маска, это «один из худших законопроектов в истории».

Ранее Зеленский рассказал о главных темах переговоров с генсеком НАТО.

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