Зеленский рассказал о главных темах переговоров с генсеком НАТО

Главными темами переговоров генерального секретаря НАТО Марка Рютте, ряда членов альянса и президента Украины Владимира Зеленского были укрепление ПВО страны и гарантии безопасности после завершения конфликта с Россией. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

Он назвал встречу с Рютте важной и «очень содержательной».

«Главные темы наших переговоров — укрепление ПВО для Украины и надежность мира, который мы все вместе приближаем», — написал Зеленский.

Он поблагодарил генсека альянса и украинских партнеров за готовность более активно усиливать ее «воздушный щит, а также работать вместе ради действенных гарантий безопасности».

По его словам, НАТО будет делать все, чтобы Украина «была максимально сильной, когда бы мы не перешли к более активной дипломатии».

18 декабря Марк Рютте перед мини-саммитом в своей резиденции заявил, что Организация Североатлантического договора в будущем может не только поставлять оружие Украине, но и закупать его у нее.

Ранее спецпосланник Трампа рассказал о возможностях завершить конфликт до конца года.