В России оценили идею Трампа разместить войска ЕС на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп намерен активно продвигать идею о размещении европейских военных контингентов на Украине, поскольку желает перевести расходы на конфликт на Европу. Об этом в беседе с РИА Новости заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

«Позиция Трампа известна… перевести значительную часть бремени расходов США на союзников в Европе… Трамп, как человек, который знает цену деньгам, обязательно будет эту линию проводить весьма жестко», — подчеркнул он.

Как отметил Косачев, выступающие на антироссийских позициях страны ЕС могут оказать поддержку идее о размещении военных Запада на Украине. На такой шаг они могут пойти даже в ущерб собственным интересам, добавил сенатор.

В декабре газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники писала, что, по мнению Трампа, европейские войска нужно будет разместить на территории Украины для контроля соблюдения режима прекращения огня.

Обсуждения вопроса об отправке европейских войск на Украину все еще находятся на ранней стадии, и ряд вопросов пока не решены, в том числе какие европейские страны будут в этом задействованы, сколько потребуется войск, какую роль в этом сыграют США и согласится ли Россия на эту сделку с участием стран НАТО, отмечают авторы издания.

Ранее в США рассказали о «рекордных» успехах России на Украине.