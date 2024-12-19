На Евросоюз могут надавить, чтобы он отправил миротворцев на Украину

На лидеров стран Евросоюза «могут оказать давление», чтобы они отправили своих военных на Украину в рамках «миротворческих сил» после урегулирования конфликта. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Bloomberg.

«По словам людей, знакомых с этим вопросом, на лидеров также могут оказать давление, настаивая на их желании принять участие в потенциальных послевоенных миротворческих силах», — говорится в сообщении издания.

Агентство не уточняет, кто именно может оказать такое давление на Евросоюз, однако напоминает, что избранный президент США Дональд Трамп обещал урегулировать конфликт.

Трамп и его кандидаты в министры национальной безопасности намекнули, что Украине, возможно, придется «оставить участки территории в подвешенном состоянии в обмен на гарантии безопасности, которые, скорее всего, не будут соответствовать членству в НАТО», пишет Bloomberg.

По данным источников агентства, лидеры ЕС в преддверии инаугурации Трампа в январе сосредоточились на том, чтобы обеспечить Киеву возможность вступить в любые переговоры «с позиции силы».

В декабре газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники писала, что, по мнению Трампа, европейские войска нужно будет разместить на территории Украины для контроля соблюдения режима прекращения огня.

Ранее в России оценили идею Трампа разместить войска ЕС на Украине.