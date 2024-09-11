Захарова сравнила Зеленского с «кровавым Джокером» из голливудского кино

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия сотрудников территориальных центров комплектования (аналогов военкомата) на Украине вызывают ассоциации со страшными голливудскими фильмами, а президент Владимир Зеленский напоминает «кровавого Джокера». Ее слова с брифинга приводит «Лента.Ru».

Захарова также назвала работников украинских военкоматов «людоловами», сравнив их с коллаборантами времен Великой Отечественной войны.

«Все как в страшном голливудском фильме про кровавого Джокера, такого клоуна с кровавой улыбкой, который приведен случайно, по недоразумению, но за большие деньги к власти», — сказала представитель МИД РФ.

Она напомнила о большом количестве роликов с насильственной мобилизацией на Украине. По мнению Захаровой, действия сотрудников ТЦК вызывают ненависть у рядовых украинцев, из-за чего возросло число поджогов автомобилей военных.

В последнее время на Украине стали часто сообщать о поджогах автомобилей военных и сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). Чаще всего такие инциденты фиксируют в Киеве, Одессе, Днепре и Харькове.

2 сентября Служба безопасности страны сообщила, что на Украине задержали четырех подозреваемых в поджогах пяти служебных автомобилей военнослужащих. В силовом ведомстве уточнили, что в результате спецоперации в Херсоне, Николаеве и Одессе задержаны организатор и трое участников «преступной группы».

Ранее в Госдуме сравнили судьбу Украины с «Титаником».