Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пушилин рассказал, почему Зеленский стал обузой для Трампа

Пушилин: Зеленский стал обузой для Трампа из-за отсутствия взаимопонимания

close
Kevin Lamarque/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский стал обузой для избранного президента США Дональда Трампа из-за диаметрально противоположных взглядов на конфликт. Об этом РИА Новости заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Акценты Трампа — прекращение огня и переговоры с Россией, в то время как Зеленский заявляет о невозможности немедленно прекратить огонь… Зеленский похож на чемодан без ручки», — подчеркнул он.

Как отметил Пушилин, украинского лидера пугают перспективы продолжения конфликта, в этой связи Зеленский старается использовать общение с избранным президентом Соединенных Штатов, «чтобы хоть как-то оправдаться перед ним».

До этого будущий специальный посланник американского президента по Украине Кит Келлог счел, что у Трампа есть возможности и способности для завершения российско-украинского конфликта до конца 2024 года.

Трамп, который во время своей предвыборной кампании дал обещание завершить конфликт, «действительно выполнит его, и это завершится», уверен Келлог.

Ранее в офисе Зеленского усомнились в скором появлении миротворцев на Украине.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами