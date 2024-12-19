Пушилин рассказал, почему Зеленский стал обузой для Трампа

Украинский лидер Владимир Зеленский стал обузой для избранного президента США Дональда Трампа из-за диаметрально противоположных взглядов на конфликт. Об этом РИА Новости заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Акценты Трампа — прекращение огня и переговоры с Россией, в то время как Зеленский заявляет о невозможности немедленно прекратить огонь… Зеленский похож на чемодан без ручки», — подчеркнул он.

Как отметил Пушилин, украинского лидера пугают перспективы продолжения конфликта, в этой связи Зеленский старается использовать общение с избранным президентом Соединенных Штатов, «чтобы хоть как-то оправдаться перед ним».

До этого будущий специальный посланник американского президента по Украине Кит Келлог счел, что у Трампа есть возможности и способности для завершения российско-украинского конфликта до конца 2024 года.

Трамп, который во время своей предвыборной кампании дал обещание завершить конфликт, «действительно выполнит его, и это завершится», уверен Келлог.

Ранее в офисе Зеленского усомнились в скором появлении миротворцев на Украине.