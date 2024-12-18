В офисе Зеленского усомнились в скором появлении миротворцев на Украине

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что не стоит ожидать размещения солдат стран Запада на территории республики в ближайшей перспективе. Его слова приводит «РБК-Украина».

Он подчеркнул, что в ближайшей перспективе такое развитие событий маловероятно, и призвал жить без иллюзий.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники среди европейских и украинских чиновников писало, что страны Европы обсуждают отправку на Украину до 100 тысяч военнослужащих в случае прекращения огня или заключения мира.

По данным журналистов, основу контингента может сформировать коалиция из пяти или восьми стран, в числе которых будет Германия, Франция, Италия, Британия и Польша. По мнению аналитиков и официальных лиц, точная численность личного состава будет зависеть от характера миссии, который сейчас обсуждается в Евросоюзе.

12 декабря агентство Reuters также со ссылкой на источники сообщало, что среди стран Евросоюза нет консенсуса по поводу отправки войск на Украину после завершения конфликта, поэтому рассматривается вариант создания коалиции из нескольких государств для решения этого вопроса.

Ранее Ермак назвал условие начала переговоров с Россией.