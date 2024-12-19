Блинкен рассказал об экспериментах США по смене власти в Иране

США на протяжении последних 20 лет проводили эксперименты, пытаясь сменить власть в Иране, но эти попытки не оказались успешными, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Вашингтон пытался инвестировать в поддержку населения внутри Ирана, но это было сложно делать, находясь за пределами страны.

Блинкен добавил, что в текущий момент у США отсутствуют двусторонние дипломатические отношения с Тегераном.

Госсекретарь добавил, что следует «осторожно относиться к попыткам спроектировать что-либо извне».

12 декабря избранный президент США Дональд Трамп не исключил возможность войны с Ираном.

11 декабря верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Исламская Республика имеет доказательства, что процесс смены власти в Сирии был спланирован США и Израилем при содействии некой «соседней страны».

Он подчеркнул, что США и Израиль были «основными заговорщиками». Как сказал Хаменеи, у иранского руководства есть соответствующие доказательства.

Ранее в США заявили, что Иран стал ближе к ядерному оружию после ухода Асада.