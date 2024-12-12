Трамп высказался о вероятной войне с Ираном

Избранный президент США Дональд Трамп не исключил возможность войны с Ираном. Об этом политик заявил в интервью журналу Time.

На вопрос о шансах начала конфликта с Тегераном он сделал паузу, а затем ответил, что «все возможно». При этом Трамп не стал уточнять, какие действия могут быть предприняты в отношении Ирана в будущем.

Накануне стало известно, что Трамп может выдвинуть на должность специального посланника по Ирану бывшего исполняющего обязанности главы Национальной разведки Ричарда Гренелла. Окончательного решения по кандидатуре спецпосланника и по будущей стратегии в отношении Исламской Республики пока еще не было принято.

11 декабря верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Исламская Республика имеет доказательства, что процесс смены власти в Сирии был спланирован США и Израилем при содействии некой «соседней страны».

Ранее в США заявили, что Иран стал ближе к ядерному оружию после ухода Асада.