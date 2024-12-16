Евросоюз ввел санкции против военных руководителей КНДР

Европейский союз ввел санкции против министра обороны КНДР Но Гвана Чхоля и заместителя главы генштаба Северной Кореи Кима Ён Бока. Информация об этом появилась в новом выпуске официального журнала ЕС.

Причиной внесения в санкционный список европейские чиновники называют поддержку северокорейскими военными действий, которые якобы подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины.

Как писало в октябре Reuters, Ким Ён Бок якобы прибыл в Курскую область, чтобы руководить действиями северокорейского «Штурмового корпуса». Отмечалось, что его сопровождают замначальника генштаба Ли Чанг Хо и командующий бюро разведки, генерал-майор Син Кум Чхоль.

Агентство утверждало, что из 12 тысяч северокорейских войск, якобы прибывших на территорию России, будут сформированы пять соединений численностью от 2 до 3 тысяч солдат в каждом и внедрены в состав Вооруженных сил РФ.

Ранее в МИД РФ раскрыли, что значит стратегический договор России и Северной Кореи для США.