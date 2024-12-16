США ввели новые санкции против России и КНДР

Соединенные Штаты ввели санкции против 11 граждан Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), а также восьми юридических лиц из России и Северной Кореи. Информация об этом опубликована на сайте Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.

Из нее следует, что под американские санкции попали российские компании: ООО «ДВ Инк», ООО «Новосибирскоблгаз», ЗАО «Сибрегионгаз», ООО «Восток трейдинг», а также четыре финансовые организации, зарегистрированные в КНДР.

Включение в санкционный перечень подразумевает заморозку активов на территории США и запрещает американским гражданам и компаниям осуществлять бизнес с указанными лицами и организациями.

В понедельник Европейский союз ввел санкции против министра обороны КНДР Но Гвана Чхоля и заместителя главы генштаба Северной Кореи Кима Ён Бока. Причиной внесения в санкционный список европейские чиновники называют поддержку северокорейскими военными действий, которые якобы подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины.

Ранее ЕС ввел санкции против танкеров для перевозки СПГ.