В Европе заявили, что ЕС находится в противостоянии с Россией

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью der Standard заявил, что Евросоюз находится в противостоянии с Россией.

По его словам, речь не идет о столкновении «в классическом понимании международного права».

Шалленберг уточнил, что Россия пытается «подорвать общество», используя для этих целей европейские свободы — соцсети, свободу собраний и свободу выражения мнений.

До этого канцлер Австрии Карл Нехаммер говорил, что австрийские власти готовы предоставить сторонам украинского конфликта площадку для мирных переговоров.

Также Шалленберг говорил, что поддержка новой администрации Соединенных Штатов необходима для того, чтобы разрешить конфликт на Украине.

Ранее Захарова прокомментировала заявление о 1000-летнем конфликте Украины и РФ.