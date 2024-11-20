Захарова прокомментировала заявление о 1000-летнем конфликте Украины и РФ

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила главу МИД Австрии Александера Шалленберга в искажении фактов после его заявления о тысячелетнем конфликте на Украине. Соответствующий комментарий она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Министр иностранных дел Австрии заявил, что конфликт на Украине длится одну тысячу лет. Ложью больше, ложью меньше — все привыкли», — отметила дипломат.

20 ноября Шалленберг заявил о «печальной дате».

«Вчера была ровно 1000 лет с начала полномасштабного вторжения РФ на Украину», — сказал дипломат.

До этого бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал заявление к 1000-му дню СВО. Он призвал предоставить Украине кредит в размере $500 млрд и назвать дату членства страны в НАТО. Кроме того, политик поприветствовал решение Джо Байдена разрешить ВСУ бить вглубь российской территории дальнобойными ракетами и призвал Великобританию и Францию поступить так же.

Ранее кандидат в вице-президенты США Уолз оговорился, заявив об экспансии Израиля.