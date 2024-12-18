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Захарова прокомментировала санкции против Грузии словами про Фрейда

Захарова оценила санкции Запада против Грузии фразой «Фрейд был бы доволен»

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала оговорку представителя Госдепартамента США Мэттью Миллера о причине введения санкций против Грузии.

По словам Миллера, санкции против Грузии были введены «за подавление насильственных протестов».

«То есть извините, за насильственное подавление протестов», — отметил Миллер.

До этого Захарова назвала украинского президента Владимира Зеленского «выродком» из-за его решения ввести санкции против Грузии.

4 декабря украинский президент осудил действия грузинских властей и пообещал подготовить санкции против Тбилиси. По словам Зеленского, правящая элита Грузии идет на «позорные вещи» против народа, а в Москве «хвалят эту власть».

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии идут протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

Ранее на Украине сравнили президента Грузии с Зеленским из-за отказа уйти в отставку.

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