На Украине сравнили президента Грузии с Зеленским из-за отказа уйти в отставку

Журналистка Диана Панченко сравнила президента Грузии Саломе Зурабишвили с украинским лидером Владимиром Зеленским из-за ее отказа уйти в отставку. Свое мнение ведущая высказала в социальной сети X.

«И теперь, как Зеленский, вы продлите полномочия президента? Все ради защиты демократии?» — обратилась украинская журналистка к президенту Грузии.

Об отказе сложить полномочия Зурабишвили заявила 30 ноября. Она объяснила свое решение тем, что парламент Грузии является «нелегитимным», из-за чего он не сможет выбрать нового президента.

28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии вспыхнули протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, по его словам, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

Ранее президент Грузии призвала жителей Батуми надавить на Конституционный суд.