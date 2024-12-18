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Песков раскритиковал отношение мировых СМИ к России

Песков назвал предвзятой повестку дня мировых СМИ в отношении России

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал повестку мировых медиа в отношении России предвзятой, однобокой и ангажированной. Об этом он заявил в интервью «Первому каналу», комментируя участие СМИ из недружественных стран в прямой линии главы государства.

Он отметил, что для мировых СМИ Россия и президент РФ Владимир Путин являются объектами повышенного интереса.

«Их интерес проявляется в однобокой, предвзятой, заказной, ангажированной информационной повестке дня. Но все-таки интерес есть», — сказал представитель Кремля.

До этого Песков заявил, что на программу «Итоги года с Владимиром Путиным» аккредитовались журналисты из недружественных стран, однако их будет не очень много. Пресс-секретарь уточнил, что число сотрудников СМИ из-за рубежа на прямой линии будет примерно таким же, как и в 2023 году.

Накануне Песков сообщил, что Путин 17–18 декабря готовится к прямой линии, изучает поступившие от граждан вопросы и запрашивает соответствующую информацию, поэтому в эти дни в его графике нет публичных мероприятий.

Ранее стало известно, что прямая линия с Путиным продлится около трех часов.

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Прямая линия Путина — 2024
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