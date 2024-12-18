В Кремле рассказали о количестве иностранных журналистов на конференции Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в разговоре с газетой «Известия», что на программу «Итоги года с Владимиром Путиным» аккредитовались журналисты из недружественных стран, однако их будет не очень много.

«Во-первых, естественно, все эти иностранцы из недружественных стран, которые продолжают работать у нас, они здесь аккредитованы, у них действующая аккредитация министерства иностранных дел», — сказал Песков.

По его словам, на мероприятии также будут присутствовать иностранные журналисты, изъявившие желание приехать специально для этой пресс-конференции. Песков уточнил, что число сотрудников СМИ из-за рубежа на прямой линии будет примерно таким же, как и в 2023 году.

Накануне Песков сообщил, что Путин 17–18 декабря готовится к прямой линии, изучает поступившие от граждан вопросы и запрашивает соответствующую информацию, поэтому в эти дни в его графике нет публичных мероприятий.

8 декабря на сайте moskva-putinu.ru стартовал прием вопросов для прямой линии с российским лидером. Песков отмечал, что удовлетворить все просьбы россиян невозможно, но они не останутся без внимания.

Ранее стало известно, что прямая линия с Путиным продлится около трех часов.