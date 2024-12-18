Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле рассказали о количестве иностранных журналистов на конференции Путина

Песков: на пресс-конференции Путина будет немного зарубежных журналистов

close
Maxim Shemetov/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в разговоре с газетой «Известия», что на программу «Итоги года с Владимиром Путиным» аккредитовались журналисты из недружественных стран, однако их будет не очень много.

«Во-первых, естественно, все эти иностранцы из недружественных стран, которые продолжают работать у нас, они здесь аккредитованы, у них действующая аккредитация министерства иностранных дел», — сказал Песков.

По его словам, на мероприятии также будут присутствовать иностранные журналисты, изъявившие желание приехать специально для этой пресс-конференции. Песков уточнил, что число сотрудников СМИ из-за рубежа на прямой линии будет примерно таким же, как и в 2023 году.

Накануне Песков сообщил, что Путин 17–18 декабря готовится к прямой линии, изучает поступившие от граждан вопросы и запрашивает соответствующую информацию, поэтому в эти дни в его графике нет публичных мероприятий.

8 декабря на сайте moskva-putinu.ru стартовал прием вопросов для прямой линии с российским лидером. Песков отмечал, что удовлетворить все просьбы россиян невозможно, но они не останутся без внимания.

Ранее стало известно, что прямая линия с Путиным продлится около трех часов.

Все новости на тему:
Прямая линия Путина — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами