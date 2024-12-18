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Премьер Венгрии ответил на оскорбления Зеленского

Орбан: инициатива о перемирии на Рождество в силе, несмотря на слова Зеленского

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Global Look Press

Глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что не станет реагировать на оскорбления в свой адрес со стороны украинского президента Владимира Зеленского. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Мы не будем отвечать ни на какие провокации. Предложение о прекращении огня [на Рождество] на столе. Принимайте его или отказывайтесь. Это ваша ответственность», — сказал премьер Венгрии.

15 декабря глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Орбан хотел поговорить по телефону с Зеленским, однако Киев отказал Будапешту после соответствующего запроса. По словам дипломата, Орбан хотел предложить украинскому лидеру заключить с Россией рождественское перемирие и провести масштабный обмен пленными.

Министерство иностранных дел Украины охарактеризовало предложение Венгрии о рождественском перемирии как «аморальные манипуляции», а Зеленский заявил, что «не пустит таких, как Орбан» и хочет прямых переговоров с США.

Украинский лидер также съязвил, что максимум для венгерского премьера — попробовать остановить Россию «улыбкой или анекдотом», и призвал оставить их себе.

Ранее Захарова назвала власти Украины «бесноватыми».

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