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США ввели новые санкции против России

США ввели санкции против трех компаний из РФ

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Global Look Press

Министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции против трех компаний из России. Об этом говорится в заявлении финансового ведомства.

В санкционный список вошли зарегистрированное в Москве ООО «МТВ», Южно-Сахалинское ООО «Фарватер» и АО «Ардал» из Санкт-Петербурга.

Кроме того, под ограничения попали компании из Пакистана, Ирана и Боснии и Герцеговины.

16 декабря Европейский союз утвердил 15-й пакет санкций против России. В заявлении Совета ЕС сообщалось, что «экономические и индивидуальные ограничительные меры» в отношении России приняты в связи с проведением ею специальной военной операции. Под новые санкции попала журналистка Тина Канделаки и еще 15 физлиц.

Помимо санкций против физлиц, в рамках 15-го пакета ограничения вводятся в отношении так называемого «теневого флота», который используется в транспортировке энергоресурсов.

Ранее ЕС ввел санкции против танкеров для перевозки СПГ.

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