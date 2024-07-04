Заместитель председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров заявил, что «дорвавшись до власти», Владимир Зеленский превратился из комика в «фюрера». Своим мнением он поделился в беседе с NEWS.ru.

«Никто за Зеленского воевать на поле боя не будет. Да, обеспечат боеприпасами. Он рассчитывает, что дадут тактическое ядерное оружие. Он мечтает об этом. Это сумасшедший маньяк, который случайно дорвался до власти и из комика превратился в самого настоящего фюрера», — заявил Джабаров.

Парламентарий полагает, что Владимир Зеленский осознает проигрышное положение Украины на поле боя, поэтому стремится вовлечь в конфликт другие страны. Джабаров предупредил, что Россия не собирается капитулировать в конфликте и продолжит защищать независимость и безопасность.

До этого президент Украины заявил, что новое контрнаступление ВСУ начнется, когда Запад поставит украинской армии достаточно вооружения.

Он также заявлял, что остановка боевых действий на Украине возможна только в том случае, если будет создан четкий план того, что будет со страной в будущем. Президент подчеркнул, что такая договоренность может быть достигнута преимущественно на международной площадке и в присутствии тех стран, «лидерам которых доверяют».

Ранее украинские СМИ раскрыли мечту Зеленского.