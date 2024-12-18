Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД России заявили о деградации международной безопасности

Рябков: ситуация в области международной безопасности продолжит деградировать

close
MFA Russia/Global Look Press

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что ситуация в области международной безопасности продолжит деградировать. Об этом сообщает ТАСС.

«На мой взгляд, ситуация в области международной безопасности не просто не стабилизируется, а продолжает неуклонно деградировать», — сказал дипломат в ходе выступления в международном дискуссионном клубе «Валдай».

В начале декабря начальник Штаба обороны британских вооруженных сил адмирал Тони Радакин заявил, что мир вступает в новую и опасную ядерную эпоху. По его словам, признаками этого являются расширение ядерного клуба за счет Северной Кореи, а потенциально и Ирана, а также усиливающийся риск применения тактического ядерного оружия в локальных конфликтах.

4 декабря Рябков заявлял, что не следует недооценивать угрозу ядерного сценария. При этом он подчеркнул, что Россия сделает все возможное, чтобы предотвратить эскалацию конфликта и избежать наихудших сценариев.

Ранее Россия и Белоруссия скорректировали подходы к применению ядерного оружия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами