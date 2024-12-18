В МИД России заявили о деградации международной безопасности

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что ситуация в области международной безопасности продолжит деградировать. Об этом сообщает ТАСС.

«На мой взгляд, ситуация в области международной безопасности не просто не стабилизируется, а продолжает неуклонно деградировать», — сказал дипломат в ходе выступления в международном дискуссионном клубе «Валдай».

В начале декабря начальник Штаба обороны британских вооруженных сил адмирал Тони Радакин заявил, что мир вступает в новую и опасную ядерную эпоху. По его словам, признаками этого являются расширение ядерного клуба за счет Северной Кореи, а потенциально и Ирана, а также усиливающийся риск применения тактического ядерного оружия в локальных конфликтах.

4 декабря Рябков заявлял, что не следует недооценивать угрозу ядерного сценария. При этом он подчеркнул, что Россия сделает все возможное, чтобы предотвратить эскалацию конфликта и избежать наихудших сценариев.

Ранее Россия и Белоруссия скорректировали подходы к применению ядерного оружия.