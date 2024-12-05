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В Лондоне заявили, что мир стоит на пороге новой и опасной ядерной эпохи

Глава британского Штаба обороны Радакин: мир вступает в опасную ядерную эпоху

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«Ядерные испытания. Книга 2. Тоцкое войсковое учение». «Московские учебники», 2006

Мир вступает в новую и опасную ядерную эпоху, заявил начальник Штаба обороны британских вооруженных сил адмирал Тони Радакин. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая в Объединенном королевском институте по исследованию вопросов безопасности и обороны, Радакин подчеркнул, что человечество находится на пороге третьей ядерной эпохи, которая будет более сложной, чем предыдущие. По словам адмирала, первая ядерная эпоха была временем противостояния США и СССР с их огромными ядерными арсеналами, гарантировавшими взаимное уничтожение. Вторая эпоха характеризовалась сокращением арсеналов и усилением международных мер, направленных на нераспространение ядерных технологий. Радакин отметил, что признаками наступления более опасной третьей эпохи являются расширение ядерного клуба за счет Северной Кореи, а потенциально и Ирана, а также усиливающийся риск применения тактического ядерного оружия в локальных конфликтах.

Начальник Штаба обороны заявил, что в складывающейся ситуации Лондон должен заботиться о сохранении своего ядерного арсенала и с его помощью вместе с Вашингтоном гарантировать безопасность своих союзников и партнеров.

4 декабря заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подчеркнул, что не следует недооценивать угрозу ядерного сценария.

Ранее Россия и Белоруссия скорректировали подходы к применению ядерного оружия.

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