В США заявили о желании Запада изъять российские активы до инаугурации Трампа

Запад хочет успеть воспользоваться замороженными российскими активами до официальной смены американского президента. Об этом сообщает американский журнал Foreign Policy.

«За несколько недель до того, как избранный президент США Дональд Трамп вновь займет место в Белом доме, предпринимаются действия по изъятию всех замороженных зарубежных активов России», — пишет издание.

Речь идет о $300 млрд, которые лидеры стран Запада хотят потратить на военную помощь Украине. Как отмечается в статье, новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас уже выступила за такое решение.

До этого Каллас также заявляла, что Евросоюз с января 2025 года будет предоставлять Украине €1,5 млрд помощи в месяц.

В свою очередь, американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники писало, что избранный президент США Дональд Трамп желает отправки на Украину миротворцев для поддержания режима прекращения огня, которого удастся достигнуть. Американский лидер не хочет, чтобы это были граждане США, а только солдаты из европейских армий.

Ранее сообщалось, что Евросоюз утвердит новые санкции против России.