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ЕС ежемесячно будет отправлять Украине €1,5 млрд

Каллас: ЕС с января будет предоставлять Украине €1,5 млрд помощи в месяц

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Global Look Press

Евросоюз с января 2025 года будет предоставлять Украине €1,5 млрд помощи в месяц. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, пишет ТАСС.

«С января мы будем предоставлять €1,5 млрд в месяц», — сказала она на пресс-конференции по итогам ее первого заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества.

По словам Каллас, ЕС до конца месяца планирует провести подготовку 75 тысяч украинских солдат.

На прошлой неделе американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники писало, что избранный президент США Дональд Трамп желает отправки на Украину европейских миротворцев для поддержания режима прекращения огня, которого удастся достигнуть.

В свою очередь Каллас заявила, что страны-члены Евросоюза не обсуждают отправку миротворцев на Украину. По ее словам, чтобы отправить такой контингент, в стране сначала должен установиться мир.

Ранее сообщалось, что США ввели новые санкции против России и КНДР.

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