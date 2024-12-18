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В Финляндии высказались о якобы причастности РФ к разрыву телекабеля с Германией

Президент Стубб: Россия не причастна к разрыву телекабеля между ФРГ и Финляндией

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Vismar UK/Shutterstock/FOTODOM

Россия не причастна к разрыву телекоммуникационного кабеля C-Lion1 между Германией и Финляндией. Об этом сообщил финский президент Александр Стубб, его цитирует Yle.

«Основываясь на той информации, которой я владею, трудно согласиться с трактовкой произошедшего, что РФ якобы причастна к разрыву телекабеля между Финляндией и ФРГ», — сказал политик.

19 ноября министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что разрыв кабеля C-Lion1 в Балтийском море произошел в результате диверсии.

До этого журналист-международник, политолог Сергей Латышев заявил, что разрыв подводного кабеля связи C-Lion1, соединяющего Германию и Финляндию, мог произойти по разным причинам, в том числе и по случайности.

18 ноября газета Ilta-Sanomat сообщила, что кабель C-Lion1, который тянется по дну Балтийского моря вдоль газопровода «Северный поток», оказался оборван.

Кабель был введен в эксплуатацию в 2016 году. Его длина составляет около 1200 км.

Ранее политолог намекнул, кому может быть выгоден разрыв кабеля C-Lion1.

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