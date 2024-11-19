Политолог намекнул, кому может быть выгоден разрыв кабеля C-Lion1

Рано или поздно в истории с повреждением подводного кабеля связи C-Lion1, проложенного между Финляндией и Германией, возникнет «русский след», однако главным выгодополучателем от данного инцидента может оказаться американский бизнесмен Илон Маск. Такое предположение в беседе с Tsargrad.tv высказал Дмитрий Шатунов.

«Когда случился подрыв «Северного потока», западные страны стали обвинять нас же в этом инциденте и отказались расследовать это дело. Бить со спины точно не по-русски. Но можно задать еще один вопрос. Кабель отвечает за интернет и связь. А может, это вообще выгодно тем, кто управляет «Старлинк», — задается вопросом эксперт.

18 ноября газета Ilta-Sanomat сообщила, что кабель C-Lion1, который тянется по дну Балтийского моря вдоль газопровода «Северный поток», оказался оборван.

C-Lion1 — это первый кабель, который проложили напрямую между Финляндией и Германией по дну Балтийского моря. Предыдущие каналы связи проходили через Швецию и Данию.

На сегодняшний день это единственный финский подводный кабель, идущий напрямую в Центральную Европу.

Ранее в Польше обеспокоились возможным договором Германии и России.