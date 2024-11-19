В ФРГ заявили, что разрыв кабеля C-Lion1 произошел в результате диверсии

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что разрыв кабеля C-Lion1 в Балтийском море произошел в результате диверсии. Об этом пишет ТАСС.

«Очень ясный сигнал о том, что там что-то происходит. Никто не верит в то, что этот кабель случайно был разорван», — сказал Писториус.

Писториус не склонен верить в версию о разрыве кабеля из-за того, что его задел якорь. По его словам, речь идет о гибридной акции.

До этого журналист-международник, политолог Сергей Латышев заявил, что разрыв подводного кабеля связи C-Lion1, соединяющего Германию и Финляндию, мог произойти по разным причинам, в том числе и по случайности.

18 ноября газета Ilta-Sanomat сообщила, что кабель C-Lion1, который тянется по дну Балтийского моря вдоль газопровода «Северный поток», оказался оборван.

Кабель был введен в эксплуатацию в 2016 году. Его длина составляет около 1200 км.

Ранее политолог намекнул, кому может быть выгоден разрыв кабеля C-Lion1.