В России назвали провокацией разрыв кабеля C-Lion1 в Балтийском море

Разрыв подводного кабеля связи C-Lion1, соединяющего Германию и Финляндию, мог произойти по разным причинам, в том числе и по случайности. Об этом в беседе с Tsargrad.tv заявил журналист-международник, политолог Сергей Латышев. При этом, эксперт допустил, что в данном случае может идти речь о провокации против России.

«Скорее всего, это подстава — попытка, проведя самое честное в мире «расследование», обвинить в этом Россию с угрозами «закрыть» для нас Балтику, оправдать тем самым милитаризацию Финляндии, создать еще один очаг напряженности, чтобы смутить Кремль и сделать более податливым к западному шантажу», — считает Латышев.

18 ноября газета Ilta-Sanomat сообщила, что кабель C-Lion1, который тянется по дну Балтийского моря вдоль газопровода «Северный поток», оказался оборван.

C-Lion1 — это первый кабель, который проложили напрямую между Финляндией и Германией по дну Балтийского моря. Предыдущие каналы связи проходили через Швецию и Данию.

На сегодняшний день это единственный финский подводный кабель, идущий напрямую в Центральную Европу.

Ранее Патрушев рассказал, кто мог взорвать «Северные потоки».