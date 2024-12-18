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Марин Ле Пен заявила о хрупкости Макрона

Ле Пен заявила, что готовится к досрочным выборам президента Франции

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Кадр из видео/Europe 1/Youtube

Лидер фракции правой партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен заявила в интервью изданию Parisien, что готовится к досрочным выборам в стране.

По словам Ле Пен, ее подготовка — мера предосторожности, поскольку положение действующего французского лидера Эммануэля Макрона хрупко, как «и тех немногих институциональных рычагов, которые у него остались».

Политик считает, что существует много причин, которые могут подтолкнуть Макрона к прекращению своего мандата.

«Проблемы могут исходить даже от его собственного центрального блока, который может быть в разладе с премьер-министром, или от финансовых рынков», — отметила Ле Пен.

В октябре старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Арина Преображенская заявляла, что политический кризис во Франции приобрел четкие очертания, а президент Франции при этом недоволен правительством премьер-министра Мишеля Барнье.

4 декабря Нацсобрание Франции приняло резолюцию о недоверии правительству Барнье — за такой шаг проголосовал 331 депутат. Это решение приняли после того, как французский кабмин принял социальную часть госбюджета без голосования в парламенте — теперь эти положения будут отменены, а правительство вынуждено будет уйти в отставку впервые с 1962 года.

Макрон при этом заявил, что не планирует покидать свой пост до конца срока и назвал такие предложения «политической фантастикой».

Ранее Ле Пен призвала Макрона покинуть пост президента Франции.

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