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Франция столкнулась с нарастающим политическим кризисом

Политолог Преображенская: политический кризис во Франции обрел четкие черты

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Политический кризис во Франции приобрел четкие очертания, заявила старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Арина Преображенская. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, страна столкнулась с затянувшимся кризисом в политической сфере, а президент Франции Эммануэль Макрон недоволен правительством премьер-министра Мишеля Барнье.

Преображенская подчеркнула, что у Барнье в текущий момент стоит одна задача — подготовить бюджет страны. Его популярность среди населения сохраняется за счет того, что данное решение еще не приняли.

Макрон считает, что правительство Барнье не проявляет к нему лояльности, утверждает эксперт. В текущей ситуации президент Франции не в состоянии изменить ситуацию, ведь его влияние постепенно ослабляется. Но другой альтернативы Барнье у Макрона нет, добавила Преображенская.

Она подчеркнула, что Франция столкнулась с формированием трех полюсов: правящие центристы, крайние левые и правые. Данная ситуация, произошедшая из-за действий Макрона, выходит из-под контроля и продолжает ухудшаться, добавила эксперт.

В начале октября блок левых депутатов в парламенте Франции («Новый народный фронт») выдвинул вотум недоверия премьер-министру страны Мишелю Барнье.

Ранее французский политик Флориан Филиппо назвал новое правительство Франции катастрофой и призвал его свергнуть.

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