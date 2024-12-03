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Макрон исключил возможность ухода с поста президента Франции

Макрон заявил, что не уйдет в отставку в случае вотума недоверия правительству

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Hannah Mckay/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон не планирует покидать свой пост до конца срока. Об этом он заявил представителям СМИ во время визита в Саудовскую Аравию, передает ТАСС.

Французский лидер назвал предложения об уходе в отставку, даже если парламент проголосует против доверия нынешнему правительству страны, «политической фантастикой».

«Меня дважды избирал французский народ», — напомнил Макрон.

Он подчеркнул, что очень гордится этим и будет оправдывать доверие французов «со всей присущей энергией» до последней секунды.

Накануне стало известно, что в случае вынесения вотума недоверия правительству Франции под руководством Мишеля Барнье в стране возникнет вопрос об отставке президента Эммануэля Макрона. Голосование по вопросу отставки правительства намечено на среду, 4 декабря. Вотум недоверия уже поддержали партия «Национальное объединение», возглавляемая Марин Ле Пен, а также «Непокорившаяся Франция» и социалисты. В сумме они наберут необходимое число голосов для принятия этого решения (минимум 289 из 577).

Ранее лидер левой оппозиции Меланшон потребовал от Макрона уйти в отставку.

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