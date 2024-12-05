Ле Пен призвала Макрона покинуть пост президента Франции

Во Франции лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен раскритиковала президента страны Эммануэля Макрона, призвав его уйти в отставку. Заявление прозвучало в эфире телеканала TF1.

По словам Ле Пен, Макрон «несет основную ответственность за сложившуюся ситуацию». По ее мнению, как произошедший в июне роспуск парламента, так и недавний вотум недоверия правительству «являются последствиями семилетнего правления Макрона».

Ле Пен подчеркнула, что «давление на президента будет крайне сильным» и не исключила его скорой отставки.

4 декабря Национальное собрание Франции приняло резолюцию о недоверии правительству премьер-министра страны Мишеля Барнье. Вотум недоверия поддержал 331 депутат. Председатель Национального собрания Яэль Брон-Пиве объявила, что в соответствии с конституцией Франции Барнье должен подать президенту республики прошение об отставке.

Известно, что резолюция стала историческим шагом: правительство отправлено в отставку парламентом впервые с 1962 года. Кабмин Мишеля Барнье проработал всего 90 дней и стал самым недолговечным в истории Пятой республики.

Ранее Макрон исключил возможность ухода с поста президента Франции.