Во Франции приняли резолюцию о недоверии правительству

Национальное собрание Франции приняло резолюцию о недоверии правительству премьер-министра страны Мишеля Барнье. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

331 депутат выразил поддержку вотуму недоверия кабинету министров. Председатель Национального собрания Яэль Брон-Пиве объявила, что в соответствии с Конституцией Франции Барнье должен будет подать президенту республики прошение об отставке.

Телеканал отмечает, что резолюция стала историческим шагом, впервые с 1962 года правительство Франции вынуждено будет уйти.

Решение было принято после того, как кабмин Франции воспользовался одной из статей Конституции страны и принял социальную часть госбюджета без голосования в парламенте. Такой шаг повлек внесение резолюций о недоверии правительству со стороны левого «Нового народного фронта» и правого «Национального объединения».

При этом принятые кабмином положения, касающиеся бюджета на 2025 год, теперь будут отклонены.

Президент Франции Эммануэль Макрон накануне заявил, что не планирует покидать свой пост до конца срока, даже при принятии такой резолюции.

Правительству Барнье уже выдвигали вотум недоверия. В октябре соответствующую инициативу продвигали депутаты из левого блока, однако тогда Ле Пен и правые парламентарии ее не поддержали, из-за чего вотум не набрал нужного числа голосов.

В истории Пятой республики это второй раз, когда правительство вынуждено уйти в отставку из-за вотума недоверия. Так, 5 октября 1962 года депутаты, выступавшие против избрания главы государства прямым голосованием, смогли собрать необходимое количество голосов в поддержку предложения о недоверии правительству. В результате кабинет Жоржа Помпиду ушел в отставку.

Ранее лидер левой оппозиции Меланшон потребовал от Макрона уйти в отставку.