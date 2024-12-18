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Посол рассказал о реакции Лондона на удар «Орешником»

Посол Келин заявил, что Лондон занял взвешенную позицию после удара «Орешника»

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Dylan Martinez/Reuters

Посол России в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что удар баллистической ракеты средней дальности «Орешник» заставил Лондон занять более взвешенную позицию по дальнобойным ударам вглубь РФ.

«Мы ответили на использование Storm Shadow в глубину территории России. Это тоже очевидно», — сказал посол.

По его словам, «такое ощущение, что немножко здесь осторожней стали относиться к этой теме, более взвешенно».

Он добавил, что в Лондоне внимательно следят за происходящим.

Келин до этого заявлял, что применение российской баллистической ракеты «Орешник» сильно впечатлило британское общество.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Ранее на Западе сочли, что «Орешник» откроет новую ракетную эру.

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