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На Западе сочли, что «Орешник» откроет новую ракетную эру

WP: Европа восприняла запуск «Орешника» как зарю новой ракетной эры

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Новая российская ракета «Орешник» продемонстрировала разрушительную угрозу для Европы. Об этом пишет The Washington Post.

В публикации говорится, что некоторые западные эксперты по вооружениям рассматривают это как «первый выстрел» в европейской гонке вооружений.

«Европа находится на пороге новой ракетной эры», — заявил изданию старший научный сотрудник гамбургского Института исследований мира и политики безопасности Александр Греф.

До этого в МИД России заявили, что пуск «Орешника» послал четкий сигнал Западу.

Боевое применение российских баллистических ракет средней дальности «Орешник» произвело серьезное впечатление на британцев. По словам посла РФ в Великобритании Андрея Келина, правительство предпринимают различные попытки с целью «посылать успокаивающие сигналы» населению Объединенного королевства.

Ранее в США раскрыли цель заявления Путина об обновлении ядерной доктрины.

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