Российский посол рассказал о восхищении британцев ракетой «Орешник»

Применение российской баллистической ракеты «Орешник» сильно впечатлило британское общество. Об этом заявил в эфире RT посол России в Великобритании Андрей Келин.

«Британское общество оказалось глубоко под впечатлением от применения «Орешника». Официальные лица пытаются посылать сигналы, что не были сильно впечатлены, так называемые «успокаивающие» сигналы», — сказал дипломат.

Несколько дней назад американский профессор и экономист Ричард Вольф заявил, что удар «Орешником» по военному объекту на территории Украины шокировал США. Он подчеркнул, что испытание «Орешника» застигло западные страны врасплох.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе сочли, что «Орешник» откроет новую ракетную эру.