Алиев назвал администрацию Байдена «навязчивой»

Администрация главы Белого дома Джо Байдена войдет в историю как навязчивая, которая хотела помогать не там, где нужно. Об этом ВГТРК и РИА Новости заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Мы хотим вам помочь» — а мы говорим: «спасибо, не надо» — «Нет, а мы хотим». Есть такая структура USAID (Агентство США по международному развитию), которая хочет помогать. Но почему-то помогать не там, где нам нужно», — отметил он.

Также Алиев сообщил, что на границе Азербайджана и Армении под видом наблюдателей Европейского союза создана инфраструктура НАТО. Он добавил, что Армения до подписания мирного договора с Азербайджаном должна внести корректировки в конституцию и согласиться на ликвидацию Минской группы ОБСЕ.

Кроме того, глава Азербайджана заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон вмешивается в события в Грузии.

Ранее в Армении заявили о невозможности отказа от границ советских времен.