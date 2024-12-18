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Названы две страны, которые РФ не исключит из списка недружественных

МИД: исключить Венгрию и Словакию из списка недружественных стран сейчас нельзя

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Достаточных оснований для исключения Венгрии и Словакии из списка недружественных стран нет. Об этом рассказали «Известиям» в МИД России.

В министерстве отметили, что несмотря на желание этих стран сохранить сотрудничество в некоторых сферах, они не перестанут считаться недружественными.

«Будапешт и Братислава, ввиду своего членства в ЕС и НАТО, вынуждены соблюдать блоковую дисциплину, включая вводимые антироссийские ограничения», — рассказали в ведомстве.

Недавно президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что Украине придется отказаться от части территорий ради урегулирования конфликта. Он подчеркнул, что его мнение основано на актуальных данных о ситуации в зоне боевых действий.

В свою очередь, глава словацкого правительства Роберт Фицо заявил, что украинский конфликт превратил его в «паршивую овцу» Европы.

Ранее премьер Словакии заявил, что Украина потеряет треть своей территории.

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