Достаточных оснований для исключения Венгрии и Словакии из списка недружественных стран нет. Об этом рассказали «Известиям» в МИД России.

В министерстве отметили, что несмотря на желание этих стран сохранить сотрудничество в некоторых сферах, они не перестанут считаться недружественными.

«Будапешт и Братислава, ввиду своего членства в ЕС и НАТО, вынуждены соблюдать блоковую дисциплину, включая вводимые антироссийские ограничения», — рассказали в ведомстве.

Недавно президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что Украине придется отказаться от части территорий ради урегулирования конфликта. Он подчеркнул, что его мнение основано на актуальных данных о ситуации в зоне боевых действий.

В свою очередь, глава словацкого правительства Роберт Фицо заявил, что украинский конфликт превратил его в «паршивую овцу» Европы.

Ранее премьер Словакии заявил, что Украина потеряет треть своей территории.