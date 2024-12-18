Захарова рассказала о возможности исключения ХТШ из списка террористов

Россия будет исходить из оценки конкретных дел сирийской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) (ХТШ) в вопросе исключения этого движения из списка террористических организаций, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС.

«Россия поддерживает контакт со всеми, кто активен, и кто озвучивает свои подходы. Исходить мы будем из оценки конкретных событий, конкретных дел, естественно, на основе нашего законодательства, международного права», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

16 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости начать процедуру исключения из списка террористов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам». По его мнению, необходимо не дожидаясь начала этого процесса организовать работу контактной группы Сирии и РФ, которая сможет выстроить первые связи и начать решать проблемы.

Постпред РФ в ООН Василий Небензя назвал «проблемой» террористический статус пришедшей к власти в Сирии группировки ХТШ.

Ранее в МИД РФ не исключили вычеркивание «Хайят Тахрир аш-Шам» из списка террористов.