В МИД РФ не исключили вычеркивание «Хайят Тахрир аш-Шам» из списка террористов

Россия будет наблюдать за действиями группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) (ХТШ), прежде чем рассмотреть вопрос о вычеркивании ее из перечня террористов. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Исходить надо из конкретных дел, поступков, конкретных проявлений своей деятельности. <...> Это вполне конкретные вещи, которые и будут подразумевать конкретную их оценку», — объяснила дипломат.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции, включая ХТШ, начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиция захватила Дамаск. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

Ранее Небензя высказался о террористическом статусе ХТШ.