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Кадыров призвал исключить из списка террористов группировку, захватившую власть в Сирии

Кадыров предложил исключить группировку ХТШ из списка террористов

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости начать процедуру исключения из списка террористов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена), которая принимала участие в захвате власти в Сирии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Новым сирийским властям будет сложно наладить спокойную жизнь без участия партнеров. В первую очередь необходимо предотвратить гуманитарную катастрофу, но Россия имеет силы и средства помочь в решении вопроса, заявил глава Чечни.

«Для старта положительных процессов требуется запустить процедуру исключения «Хайят Тахрир аш-Шам» и ее представителей из российского списка террористических организаций», — считает Кадыров.

По его мнению, необходимо не дожидаясь начала этого процесса организовать работу контактной группы Сирии и РФ, которая сможет выстроить первые связи и начать решать проблемы.

При необходимости и решении президента Владимира Путина Чечня готова оказать поддержку в патрулировании улиц в Сирии или направить инструкторов Российского университета спецназа имени В.В. Путина «для передачи уникального опыта и знаний сирийским полицейским», добавил Кадыров.

Организация признана террористической также в США, Турции и решением ООН.

15 декабря американская газета The Washington Post писала, что в Сирии может начаться новый конфликт на фоне борьбы ряда других стран за увеличение влияния в регионе.

Ранее Песков заявил, что судьба баз РФ в Сирии определится в ходе диалога.

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