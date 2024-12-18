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Экс-аналитик ЦРУ сравнил Украину с неумеющими плавать пассажирами «Титаника»

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Киев похож на неумеющих плавать пассажиров «Титаника»

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Depositphotos

Власти Украины напоминают пассажиров «Титаника», которые не умеют плавать. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Deep Dive, комментируя убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

«Это похоже на то, как если бы кто-нибудь из пассажиров «Титаника», который не умеет плавать, попал в ледяную воду и пытался ухватиться за все, что угодно, лишь бы остаться на плаву. Это то, что сейчас делает Украина», — сказал экс-аналитик.

Джонсон отметил, что некоторые люди, попадая в безвыходные ситуации, принимают необдуманные решения. По его словам, убийством Кириллова Киев рассчитывал на спасение. Однако этого не произойдет, подчеркнул эксперт.

Кириллов и его помощник погибли накануне утром в результате взрыва. По данным СК, взрывное устройство заложили в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. Предварительно, мощность СВУ составила около 200 граммов тротила.

Утром 18 декабря ФСБ заявила о задержании подозреваемого в исполнении теракта. По данным ведомства, им оказался иностранный гражданин 1995 года рождения. Мужчина заявил, что был завербован украинскими спецслужбами. Исполнителю теракта обещали $100 тыс. и «европейский паспорт».

Ранее в Кремле рассказали о реакции Путина на убийство начальника войск РХБЗ.

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Убийство генерала Кириллова
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