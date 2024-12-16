Захарова заявила, что Долина и Канделаки могли бы представлять планету

Попавшие под санкции Евросоюза женщины могли бы представлять Землю в своей профессиональной сфере, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Под очередные санкции ЕС попали Лариса Долина, Тина Канделаки, София Захарова. Знаете, каждая из них могла бы представлять нашу планету в своей сфере, настолько они профессиональные и выдающиеся», — заявила Захарова.

Канделаки — журналистка, заместитель гендиректора холдинга «Газпром-Медиа». Лариса Долина — певица, народная артистка РФ. Захарова — начальник департамента управления президента России по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.

15-й пакет санкций был принят ЕС 16 декабря. В заявлении Совета Евросоюза говорится, что «экономические и индивидуальные ограничительные меры» в отношении России приняты в связи с проведением ею специальной военной операции.

Помимо санкций против физлиц, в рамках 15-го пакета ограничения вводятся в отношении так называемого «теневого флота», который используется в транспортировке энергоресурсов.

Ранее директор Долиной высказался о внесении артистки в санкционный список ЕС.