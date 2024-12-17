Великобритания расширила санкции против России

Великобритания внесла в санкционный список две компании и 20 судов, которые, как полагают в Лондоне, связаны с транспортировкой российской нефти. Об этом говорится на сайте британского правительства.

«Добавлено 20 новых конкретизаций (нефтяные танкеры. – прим. ред.) и 2 новых наименования (компании. – прим. ред.) в рамках режима санкций против России», — говорится в сообщении.

Под санкциями Лондона оказались две компании 2Rivers в Дубае и Сингапуре, которые якобы могут быть связаны с перевозкой нефти РФ, а также 20 танкеров, плавающих Панамы, Габона, Антигуа и Барбуда, Гондураса, Джибути, Вьетнама и Палау.

16 декабря Евросоюз расширил санкции против России. В 15-й пакет внесли 54 физических лица и 30 организаций. В перечне оказались российские военные, артисты и бизнесмены, а также высокопоставленные военнослужащие из Северной Кореи и несколько иностранных компаний. Кроме того, под ограничения попали 52 иностранных судна за помощь в обходе ограничений. При этом в Венгрии заявили, что добились отказа ЕС от самых «сумасшедших идей».

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто заявил, что Будапешт поддержал этот пакет санкций, потому что в него не включили крупнейшую венгерскую нефтяную компанию MOL.

Ранее в Китае назвали санкции ЕС в отношении компаний из КНР необоснованными.