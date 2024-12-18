В МИД РФ высказались о «законности» убийства начальника войск РХБЗ

Слово «законность» и нынешняя политика властей Украины не могут быть совместимы. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

Дипломат обратила внимание, что многие аналитики аргументировали «законность» убийства Кириллова тем, что он был объявлен на Украине причастным к совершению преступлений. Впоследствии теракт в отношении военного начали называть «ликвидацией», отметила Захарова.

«Их аргументация строится по следующему принципу: Украина через, как они это называют, «законный инструментарий» приняла соответствующие решения, вынесла приговор, второе — этот приговор был приведен в исполнение в условиях военного времени и так далее. Вот как бы цепочка логических доказательств», — сказала представитель внешнеполитического ведомства.

Кириллов погиб утром 17 декабря на Рязанском проспекте Москвы при взрыве. Его смерть подтвердили в СК. По данным ведомства, взрывное устройство заложили в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома.

Газета The New York Times сообщила, что СБУ взяла на себя ответственность за взрыв в Москве, в результате которого погиб Кириллов. По данным издания, служба рассматривала начальника войск РХБЗ как «законную цель».

Ранее в Пентагоне отвергли участие в убийстве генерала Кириллова.