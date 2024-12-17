В Пентагоне отвергли участие в убийстве генерала Кириллова

Соединенные Штаты не поддерживают и не содействуют в акциях, подобных убийству начальника войск РХБЗ ВС России, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, которого цитирует ТАСС.

«Я могу вам сказать, мы не знали заранее об этой операции. Мы не поддерживаем и не содействуем такого рода деятельности», — заявил Райдер.

Также официальный представитель американского государственного департамента Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты не причастны к убийству начальника войск РХБЗ ВС России, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате взрыва, произошедшего около дома генерала на Рязанском проспекте в Москве. Следователи выяснили, что злоумышленники заложили взрывное устройство в стоявший рядом с подъездом самокат и дистанционно привели его в действие. При этом его мощность составила от 200 до 300 граммов тротила.

Как пишет Reuters, украинские спецслужбы напрямую причастны к убийству Кириллова. Источники агентства уточнили, что в Киеве российского генерала считают «абсолютно законной мишенью».

Ранее появились кадры взрыва у дома в Москве, при котором погиб глава войск РХБЗ.